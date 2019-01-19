- METİN TOPUZ'A CASUSLUK İDDİANAMESİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki “casusluk" soruşturması tamamlandı. Savcılık, Topuz hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve “Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un gözaltına alınmasından 1 yıl 4 ay sonra tamamlandı. Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de “müşteki- mağdur" olarak yer aldı.