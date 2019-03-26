HABER

Metin Topuz’un casusluk davasına yarın devam edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

FETÖ ile irtibatı tespit edilince tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davası yarına ertelendi.İstanbul 14.

FETÖ ile irtibatı tespit edilince tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davası yarına ertelendi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde casusluk suçlamasıyla yargılanan Metin Topuz’un duruşmasına öğle arasının ardından devam edildi. Duruşmada bir süre daha savunmasını yapan Topuz, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatı olmadığını iddia etti. Sanık Topuz, “İddia edildiği gibi casusluk yaparak vatanıma, milletime ihanet etmedim. Bu örgütün düzenlediği seyahatlere katılmadım, bu örgütün hiçbir iletişim uygulanmasını kullanmadım, kendini bu örgüte üye olarak göstererek kimseyle bir ilişkim olmadı. Evim ve işim arasında mazbut bir hayat yaşıyorum. Uzun yıllardan beri aynı adresteyim ve aynı telefon numarasını kullanıyorum. Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında bağımsız bir Türkiye savunucusuyum. Ben üzerime atılı suçları kesinlikle işlemedim. Ben aşağılık bir insan değilim. Üzerime atılı suçlar ben ve ailem için onu kırıcıdır. Eşimle emeklilik hayalleri kurarken bu felaket başıma geldi. Bu hain örgütle zerre kadar bir ilişkim yok, yüce adalete güveniyorum” dedi.
Sanık Metin Topuz bu sözlerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Topuz’un savunması sırasında ABD Başkonsolosu Jennifer L. Davis’ın de ağladığı görüldü. Sanık Metin Topuz, sözlü savunmasının bitmesinin ardından 26 sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Sanık savunmasının ardından mahkeme başkanınca sanık Metin Topuz’a sorular yöneltildi.

“Neden FETÖ’den mi alındım diye sordunuz”
Mahkeme Başkanı, Metin Topuz’a kendisini tutuklamak için gelen emniyet yetkililerine ‘FETÖ’den mi alındım sorusunu’ aktararak, neden böyle düşündünüz diye sordu. Metin Topuz ise o an ruh haliyle böyle bir cevap vermiş olabileceğini söyledi ve hatırlamadığını ifade etti.

“Nasıl DEA gibi bir birime geçebildiniz”
Mahkeme başkanı ardından sanık Topuz’a “Hangi yönünüz ön plana çıktı ki Konsoloslukta Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) gibi bir birime geçebildiniz” sorusunu yöneltti. Sanık Metin Topuz, öğrenim hayatı boyunca İngilizce dersinin hep çok iyi olduğunu söyledi. Topuz ayrıca DEA çalışanların yükselebilmesi amacıyla kadroların önce içerden açıldığını söyleyerek, yabancı dilinin yeterli bulunduğunu ve işe kabul edildiğini ifade etti.

“ABD tutuklanmanıza neden bu kadar tepki gösterdi”
Topuz’un gözaltına alınması üzerine ABD ile Türkiye arasında vize krizi yaşandığını hatırlatan mahkeme başkanı, “Diplomatik bağışıklığınız yok, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, ABD tutuklanmanıza neden bu kadar tepki gösterdi” sorusunu yöneltti. Sanık Topuz “25 yıldır görev yapıyorum. İşimde iyim ve dürüstüm. Bunun içindir. Bir nevi vefa gibi görebiliriz. Ben onların talimatıyla o görevlilerle görüştüm belki de kendilerini bir bakıma suçlu hissettiler bilmiyorum” cevabını verdi.

“ABD Zarrab ailesini 90’dan beri takip ediyor”
Dava dosyasında bulunan Rıza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili WhatsApp konuşmaları hakkında da savunma yapan Topuz, “Zarrab ailesi 1990’dan beri DEA’nın radarındadır. Yasa dışı özellikle uyuşturucu ticaretinden kazanılan paraları Batı’dan Doğu’ya naklettikleri ve akladıkları iddia edilir. Zarrab ailesi bu yüzden DEA için önemlidir. Zarrab’ın tutuklandığını gazeteden okudum. ‘O İranlı konuşur’ diyorum mesajımda. 25 yıllık tecrübeme göre bunun gibi şahıslar kendilerine yöneltilen suçlama karşısında doğru olsun olmasın bildiklerini anlattıklarını, iftira attıklarını görürüz” şeklinde konuştu.
Sanık Metin Topuz’un savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Cudi'de yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu (2)Cudi'de yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu (2)
Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptıRabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.