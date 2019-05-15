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Metin Topuz'un tahliye talebine ret

15.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

Müebbet hapisle yargılanan ABD Başkonsolosluk irtibat görevlisi Topuz'un tutukluluğuna devam kararı alındı.

Metin Topuz'un tahliye talebine ret

"Gizli verileri askeri casusluk için temin etme" ile suçlanan Topuz'un bir sonraki duruşması 28 Haziran'da.Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ekim 2017'de tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 18 yıldan 29 yıla kadar hapisle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un dördüncü duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçları ile yargılanan Topuz'un duruşmasında iki kişi tanık olarak dinlendi.

Duruşmada söz verilen Metin Topuz, "Dört oturumdur kendimi ifade etmeye çalıştım. Ben hiçbir suç işlemedim. Bütün bu bahsi geçen devletin o dönem üst makamları ile olan irtibatım görevimle ilgilidir. Masumum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Topuz'un avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

ABD'li diplomatlar duruşmayı izledi

Duruşmayı izleyenler arasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier de vardı. Davanın ardından açıklama yapan Hovenier, "ABD Hükümetinin bu davaya nasıl baktığını anlatacağım. Daha önce söylediğimizi tekrarlamak istiyorum. Metin Topuz'un bir suç işlediğine dair herhangi inanılır bir delil göremedik. Türk yetkililere, bu konunun çabuk, şeffaf ve adil çözümüne dair çağrımızı yineliyoruz" dedi.

İstanbul cumhuriyet Başavcılığı tarafından hazırlanan 78 sayfalık iddianamede Metin Topuz şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi siyasetçilerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak adı geçiyor. İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık sürecinde rol oynadığından şüphe edilen emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekiliyor. İddianamede Metin Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.

DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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