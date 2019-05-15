Metin Topuz'un tahliye talebine ret

"Gizli verileri askeri casusluk için temin etme" ile suçlanan Topuz'un bir sonraki duruşması 28 Haziran'da.Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ekim 2017'de tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 18 yıldan 29 yıla kadar hapisle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un dördüncü duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçları ile yargılanan Topuz'un duruşmasında iki kişi tanık olarak dinlendi.

Duruşmada söz verilen Metin Topuz, "Dört oturumdur kendimi ifade etmeye çalıştım. Ben hiçbir suç işlemedim. Bütün bu bahsi geçen devletin o dönem üst makamları ile olan irtibatım görevimle ilgilidir. Masumum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Topuz'un avukatları da tahliye talebinde bulundu.