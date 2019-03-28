Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına karar verildi

FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ‘casusluk’ davasında tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme, ayrıca eski firari savcı Zekeriya Öz’ün oğlu Talha Öz’e ait, duruşmada bahsedilen ABD vize başvuru evrakının mahkemeye gönderilmesini talep etti.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatlarıyla, ABD Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmaya yabancı basın da izleyici olarak katıldı.

“Yasal sınırlar içinde görüşmeler yaptım”

Duruşmada savunma yapan Metin Topuz, tahliyesini talep ederek yaptığı görüşmelerin Türkiye Cumhuriyeti adına belirli makamlara gelmiş kişilerle gerçekleştirdiğini ifade etti. Topuz suç işlemediğini söyleyerek bu görüşmelerin yasal sınırlar içerisinde yapıldığını ifade etti.