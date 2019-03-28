Metin Topuz'un yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, eski Mali Şube görevlileri Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve İbrahim Şener ile ABD'ye gerçekleştirdikleri resmi çalışma ziyaretle ilgili resmi bir bilgi notunun bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamı yönüne karar verilmesini istedi.

Metin Topuz'un avukatı Selman Alibaş, Topuz'un babasının ve oğlunun da konsoloslukta çalıştığını ifade ederek, "Metin Topuz 1992'de DEA birimine katılmıştır. Bunda FETÖ bağlantısı aranıyorsa böyle bir şey yoktur." dedi.

Topuz hakkındaki tüm suçlamaları reddeden avukat Alibaş, tahliye talebinde bulundu.

Taleplerin ardından gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesine işaret eden somut delillerin varlığı, cezanın alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması, yargılama sonucunda eylemlerin sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza gibi gerekçelerle Metin Topuz'un oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kıdemli üye hakim tutukluluk halinin devamı yönündeki karara muhalefet şerhi koydu.