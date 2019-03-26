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Metin Topuz’un yargılanmasına başlandı

26.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2017’den bu yana tutuklu bulunan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz bugün ilk defa hakim karşısına çıktı.

Metin Topuz’un yargılanmasına başlandı

Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ekim 2017’den bu yana tutuklu bulunan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un davası Salı günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Topuz'a yöneltilen 30 suçlama arasında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" bulunuyor.

ABD Başkonsolosluğu’nda Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nde görevli ve çevirmen olarak çalışan 59 yaşındaki Topuz, Salı günü mahkemede verdiği ifade sırasında ağladığı görüldü. "Yaptığım tercüme işlerinden ötürü suçlanacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen Topuz, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi kapsamında çalıştığı 25 yıl içerisinde işi gereği birçok polis memuru ve devlet görevlisi ile tanıştığını ve bu insanlarla kartvizit alışverişinde bulunduklarını da söyledi.

Topuz işi nedeniyle yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları kapsamında Türk güvenlik güçleriyle iletişim içerisinde olduğunu belirtti. Topuz aynı zamanda ABD Başkanlarının Türkiye ziyaretleri sırasında güvenliğin sağlanması için yapılan hazırlıklarda da yer aldığını ifade etti.

İfadesinde 78 sayfalık iddianameyi hazırlayan savcının sadece Gülen yapılanmasıyla bağlantısı bulunan memurlarla konuşmalarını ve görüşmelerini dikkate aldığını belirten Topuz, savcının diğer memurlarla yaptığı görüşmeleri görmezden geldiğini söyledi.

Şubat ayında kabul edilen iddianamede Topuz’un, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten eski emniyet müdürü ve eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edildiği yer alıyor. İddianamede, tanık ifadelerinden Topuz'un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yakalanan ve şu anda kaçak olan Adil Öksüz’le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.

Başkonsolos da davayı izledi

Topuz davasını izlemeye gelenler arasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde Maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier da bulunuyor. Davanın üç gün sürmesi bekleniyor.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Topuz’un avukatı Halit Akalp, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep edeceklerini söyledi. Akalp, Topuz’un salıverilmesini beklediklerini söyledi.

Topuz'un Türkiye'de tutuklanması Ankara-Washington hattında vize krizine yol açmıştı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Topuz’un tutuklanmasının ardından Ekim 2017'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Kriz, karşılıklı verilen güvenceler sonucu bir süre sonra çözülmüştü.

AP,AFP,dpa,DHA,İHA/DÇÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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