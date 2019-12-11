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Metin Topuz’un yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

‘Askeri Casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un yargılanmasına devam edildi.

‘Askeri Casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Topuz ile avukatları katıldı. Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve Topuz’un ailesi izleyici olarak yer aldı.

“Özgürlüğümü talep ediyorum”
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Metin Topuz, “2 yıl 3 aydır tutukluyum. Tam olarak ne ile suçlandığımı bilmiyorum. Tutukluluğum elle tutulur, objektif, somut bir şekilde delillendirilememiştir. Aleyhimdeki ifadeler, çelişkiler ve yalanlarla doludur. Hakkımda aklı başında bir insanı inandıracak tek bir delil yoktur. Dosyaya sunduğumuz resmi belgeler suçsuzluğumu ispat etmiştir. Tahliyeme karar verilsin. Ben sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Başka bir ülkeyle bağım yok. Özgürlüğümü ve hayatımın geri kalanını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sanığın beyanının ardından duruşmaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, tanık Feyyaz Öztürk’ün ifadesinin ve eksik belgelerin beklenmesini istedi.
Cumhuriyet savcısının ardından söz alan sanık avukatları tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, sanığın suçunun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Mart 2020’ye erteledi.

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