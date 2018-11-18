METİN TÜREL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERZİK: "TÜRK FUTBOLU ÇOK YARDIMLARINI GÖRDÜ"

Cenaze namazının öncesinde konuşan isimlerden Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu'nu özerk olarak ilk kurduklarında, Metin Türel, Tamer Güney ve Özkan Sümer'den bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Bu isimlerle çalışma şansına kavuştum. Türk futbolu çok yardımlarını gördü. Kalbi çok temiz bir insandı. Çok duygusal yönleri vardı. Kimse de hakkında bir şikayette bulunmamıştır. Bambaşka bir karakteri vardı, yüreği genişti ve sevecendi. Kendisini çok severdik. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

TERİM: "METİN TÜREL, HEPİMİZİN HOCASIYDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Metin Türel'in iyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenör olduğuna vurgu yaparak, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Metin Türel, hepimizin hocasıydı. Gündüz Tekin Onay ve Candan Tarhan gibi önemli teknik adamlardan biriydi. Türk futbolunda ve bizlerde çok emeği var. İyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce de iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle son zamanlarda telefonla da olsa görüşüyordum. Hem naif hem de iyi bir insandı" şeklinde konuştu.