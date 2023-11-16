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Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Metin Uca hastalığı nedir, son durumu nasıl? Trafik kazası geçirmişti, entübe edildi!

16.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Metin Uca ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Boyun şah damarının tıkanmasıyla apar topar ameliyat olan ve sağlık durumunun iyiye gitmesiyle dün taburcu edilmesi beklenen tiyatrocu, yazar ve sunucu Uca'nın sağlık durumuna ilişkin duyuru menajeri tarafından yapıldı. Ünlü isim entübe edildi. Peki, Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Metin Uca hastalığı nedir, son durumu nasıl?

Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere ünlü televizyon programcısı Metin Uca geçtiğimiz günlerde bir etkinlik için gittiği Bursa'da araç kullanırken bilincini kaybetmiş ve trafik kazası yapmıştı. Hastaneye kaldırılan ve boyun şah damarının tıkandığı tespit edilen ünlü isme ilişkin açıklama yapıldı. İşte entübe edilen Metin Uca'nın biyografisi ve hastalığına dair detaylar...

metin uca

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca 1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Hakkarili'dir.

Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Erciş’te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında TRT’ de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye’nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye’yi Star ekranlarında sundu. 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü.

Metin Uca’nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book’a Maydanoz kitapları toplam 300 bine ulaşan satış rakamıyla yaşadığımız günlere neşeli bir bakış ortaya koymaktadır.

Tüm sokak hayvanlarının hamisi, koruyucusu olan ve “iyi sandığı derecede” İngilizce bilen Metin Uca evsiz ve hiç çocuk babasıdır.

METİN UCA'NIN HASTALIĞI NE?

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu

METİN UCA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Metin Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi.

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