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Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında?

02.02.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Uca ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü televizyoncunun İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Metin Uca, basında son dakika olarak geçilen haberlerin ardından internette araştırılıyor. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programlarıyla tanınan Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Peki, Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de almıştır.

Metin uca, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Metin Uca, 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

METİN UCA GÖZALTINA MI ALINDI?

Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.

Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

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METİN UC NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hakkında arama kararı olduğu ortaya çıkan Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı.

Metin Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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