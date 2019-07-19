MAGAZİN

Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp etmiş! Gece karakolda bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Metin Yıldız ve sevgilisi Gözde Kayra’nın gecesi karakolda bitti. Metin Yıldız ile sevgilisi Gözde Kayra darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.

Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp etmiş! Gece karakolda bitti

Metin Yıldız bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Kayra ile karakolluk oldu. Gözde Kayra'nın darp şikayeti üzerine Metin Yıldız'ın Kadıköy İlçe Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

Gözde Kayra'nın Metin Yıldız'ı 2 yıldır tanıdığını ve 4 aydır aynı evde yaşadıklarını belirtirken Yıldız'ın kendisinden sürekli para istediğini, oturdukları evin kirasını kendi ailesinin desteğiyle karşıladığını bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay gecesi de Metin Yıldız'ın kendisinden para istediğini öne süren Kayra, vermeyince de psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Metin Yıldız'ın ise ayrılmak istediği Kayra'nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden sürekli tartıştıklarını söyledi. Yıldız'ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek Gözde Kayra'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Birbirlerinden şikayetçi olan Metin Yıldız ve Gözde Kayra'nın ifadelerinden ardından polis merkezinden ayrıldı.

ROMANTİK MESAJIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Gözde Kayra'yla uzun süredir birlikte olan Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlamış ve şu romantik mesajı yazmıştı: "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın." (Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA)

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklamaÜnlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama
Bronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçtiBronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gözde Kayra metin yıldız Metin Yıldız darp

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Canilerin cezası belli oldu!

Canilerin cezası belli oldu!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o isim bugün tahliye oluyor

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o isim bugün tahliye oluyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı! Futbolcunun eski eşiyle...

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Süreyya Yalçın bronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti

Bronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti

İdo'nun paylaşımına İbrahim Tatlıses’ten yanıt gecikmedi

İbo'dan İdo'nun paylaşımına: Abarttım

Yeşim Salkım: Benim güzel tümörüm, seni seviyorum

Kötü günler geçirmişti! 'Benim güzel tümörüm...'

Sinem Uslu: Hiç bırakmayın

Beğeni yağdı: Hiç bırakmayın

Özge Ulusoy: İlişkide en önemlisi güvenmek

Sevgilisiyle gündeme gelmişti! 'İlişkide en önemli şey...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.