Metina nerede? Metina hangi ülkede? İşte önemi...

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu kararlılıkla sürüyor. ATAK, SİHA ve F-16'lar ile beraber komandolar, terör yuvalarını havadan ve karadan vurmaya devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar sonrası Metina nerede sorusu da merak konusu oldu. Peki Metina nerede, Metina hangi ülkede?

METİNA NEREDE? METİNA HANGİ ÜLKEDE?

Düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu ile kritik noktalar hedef alınmış durumda. Oldukça kapsamlı olan harekat Metina bölgesinde yoğunlaştı. Metine bölgesi Irak'ın kuzeyinde yer alan bölgede bulunuyor. Bölge, Hakkari Çukurca sınırında yer almakta. Önceden tespit edilmiş olan terör yuvalarındaki hedefler Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16'larla vuruldu. Terör yuvalarının hedef alındığı operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

METİNA BÖLGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Terör örgütü PKK'nın Metina'daki varlığı ülke güvenliği için tehdit oluşturmakta.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Metina bölgesine başlatılan harekat ile ilgili, "Metina, Gara'nın hemen kuzeyinde sınırımıza 20 km mesafede olan kritik bölge. Burada terör örgütünün son çırpınışları dediğimiz hareketlenmeleri takip edilen ve bilinen bir konuydu" şeklinde konuştu. Metina, terör örgütü için bağlantı ve barınma bölgesi olarak bilinmekte. Teröristler özellikle bahar aylarına doğru Kandil'den Metina'ya doğru ilerliyor.

