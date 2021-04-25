HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Metina nerede? Metina hangi ülkede? İşte önemi...

Metina nerede? Metina hangi ülkede? İşte önemi...

25.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzey bölgesinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu devam ederken komandolar, terör yuvalarını havadan ve karadan vurmayı sürdürüyor. Operasyonlarla birlikte Metina nerede sorusu da merak konusu oldu. Peki Metina nerede, Metina hangi ülkede? İşte konumu ve önemi...

Metina nerede? Metina hangi ülkede? İşte önemi...

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu kararlılıkla sürüyor. ATAK, SİHA ve F-16'lar ile beraber komandolar, terör yuvalarını havadan ve karadan vurmaya devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar sonrası Metina nerede sorusu da merak konusu oldu. Peki Metina nerede, Metina hangi ülkede?

METİNA NEREDE? METİNA HANGİ ÜLKEDE?

Düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu ile kritik noktalar hedef alınmış durumda. Oldukça kapsamlı olan harekat Metina bölgesinde yoğunlaştı. Metine bölgesi Irak'ın kuzeyinde yer alan bölgede bulunuyor. Bölge, Hakkari Çukurca sınırında yer almakta. Önceden tespit edilmiş olan terör yuvalarındaki hedefler Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16'larla vuruldu. Terör yuvalarının hedef alındığı operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

METİNA BÖLGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Terör örgütü PKK'nın Metina'daki varlığı ülke güvenliği için tehdit oluşturmakta.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Metina bölgesine başlatılan harekat ile ilgili, "Metina, Gara'nın hemen kuzeyinde sınırımıza 20 km mesafede olan kritik bölge. Burada terör örgütünün son çırpınışları dediğimiz hareketlenmeleri takip edilen ve bilinen bir konuydu" şeklinde konuştu. Metina, terör örgütü için bağlantı ve barınma bölgesi olarak bilinmekte. Teröristler özellikle bahar aylarına doğru Kandil'den Metina'ya doğru ilerliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Türkiye'nin en büyük bayrağı dalgalanıyorTürkiye'nin en büyük bayrağı dalgalanıyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.