Metina ve Gara bölgelerine yapılan hava harekâtlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 01 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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