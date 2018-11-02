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Metina ve Gara bölgelerine yapılan hava harekâtlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK)  yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 01 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.    (FOTOĞRAF)   

Metina ve Gara bölgelerine yapılan hava harekâtlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 01 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

(FOTOĞRAF)

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