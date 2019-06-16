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Metina ve Kandil'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat kapsamında, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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