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Metiner: Temasımızın olduğu cemaatler var, yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 21:35 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Milletvekil Mehmet Metiner, katıldığı bir TV programında "Biz dini cemaatlerle çok fazla iç içe olduğumuz için, bizim temasımızın olmasında hiçbir yanlışlık yok. Şu anda da temasımızın olduğu cemaatler var. Yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz. İhanet ortaya çıktığında anlaşılır." ifadelerini kullandı.

Metiner: Temasımızın olduğu cemaatler var, yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz

Eski AK Parti Milletvekil Mehmet Metiner, CNN Türk’te katıldığı bir tartışma programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Metiner programda şu ifadeleri kullandı:

"Her kesimin içinde fanatikler var. Atatürk’ü sevenler var, sevmeyenler var. Böyle bir mecburiyet de dayatamazsınız. Ama bu ülkenin ortak değerine asla kimsenin hareket etmesine izin vermeyiz. Lanet okumasına asla izin vermeyiz. Duayı fazlasıyla hak eder. Ama ‘Atatürk’ü neden sevmiyorsun’… Bırak da insanlar kimi sevip sevmeyeceklerine kendileri karar versin. Geçmişle ilgili önerim şu… Ali Erbaş’ı birkaç kalem fırçasıyla ifade etmek doğru değil. Şöyle doğru değil, biz geçmişini biliriz çünkü. Ama 17-25 Aralık’a kadar, başkalarının dini cemaatlerle çok fazla teması olmayabilir. Biz dini cemaatlerle çok fazla iç içe olduğumuz için, bizim temasımızın olmasında hiçbir yanlışlık yok. Şu anda da temasımızın olduğu cemaatler var. Yarın bunlardan ne çıkar bilemeyiz. İhanet ortaya çıktığında anlaşılır."

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