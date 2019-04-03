Metrelerce sürüklendi! Çarptığı direk sayesinde durabildi

Kaza, Aksaray Akin Köy Yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma K. (37) idaresindeki 68 AAN 132 plakalı otomobil, Ortaköy istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek sokak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ebru K. (22), Aziz Bayram Y. (19), A.M.Y. (12), M.C.Y. (13) ve E.K. (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.