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Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 22:30 | Son Güncelleme

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklenirken sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Yenikent beldesinde meydana geldi.

Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücü ağır yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklenirken sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yenikent beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt yolda seyreden yabancı uyruklu Abdülmuttalip H. (25) idaresindeki plakasız motosiklet asfalt yolun bitiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet boş araziye girerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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