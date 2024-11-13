HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Metrelerce tel ördürdü başına köpek dikti! Yeşil incinin değeri arttıkça hırsızlık vakaları da arttı... Çözümü alternatif yollarda buldu

Metrelerce tel ördürdü başına köpek dikti! Yeşil incinin değeri arttıkça hırsızlık vakaları da arttı... Çözümü alternatif yollarda buldu

13.11.2024 12:22
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.11.2024 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hasadı sırasında yaşanan hırsızlıklar, üreticileri zor durumda bırakıyor. Gece nöbet tutan üreticiler, bahçelerini korumak için dikenli teller ve köpeklerle önlem alıyor. Yeniköy Mahallesi'nde bir gecede 80 ağacından yarısı çalınan üretici, hırsızlıkların önlenmesi için yetkililerden daha etkili tedbirler bekliyor. Ayrıca, fiyatların üreticide düşük, marketlerde ise yüksek olması üreticilerin şikayet konusu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hasadının başlaması ile birlikte ilçe genelinde yaşanan avokado hırsızlığı üreticileri çileden çıkarttı. Gece uykuları kaçan üreticiler dikenli telle çevirdikleri arazilerinde köpekler ile nöbet tutuyor.

AW328197_06

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde yaşanan avokado hırsızlığı mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Yaşanan hırsızlıklara kendi imkanları ile önlem alan mahalle sakinleri yetkililerden hırsızlığın önlenmesi açısından caydırıcı önlemler alınmasını bekliyor. Yeniköy mahallesinde yaşanan avokado hırsızlarına karşı bahçelerini tel örgü ile kapatmak zorunda kalan üreticiler yaptıkları önlemlerin kafi gelmediğini farklı kapan düzeneği kurmak istedikleri ama insan canına mal olabileceğinden tedirgin oldukları için bu yönteme başvurmadıklarını söylediler.

AW328197_07

KOLAY ÇALINIYOR HIRSIZLARIN ELİ KOLAYLAŞIYOR

Avokado meyvesinin çalınması açısından daha kolay ve taşınabilir olması hırsızların daha kolay hareket etmesine imkan sağlıyor. Hırsızların avokado meyvesi çalmalarından tedirgin olan üreticiler meyveleri zamanından önce hasat etmek zorunda kaldı. Tam olmamış avokadoları toptancılara yarı fiyatına verildiğini söyleyen üreticiler, bu konu ile Ziraat Odası ve Avokadocular Birliğinden destek istediklerini söylediler.

AW328197_04

"NERDEN BAKSAN ÜRÜNLERİN YARISINI TOPLAMIŞLAR"

Alanya'nın birçok mahallesinde son zamanlarda sıklıkla yaşanan avokado hırsızlığına karşı Yeniköy mahallesinde 80 tane ağacının hırsızlar tarafından bir gecede yarısının çalındığını ifade eden Veysel Öztürk ‘'Burası benim ata toprağım, kendi çabalarımız ile 70-80 tane avokado ektim dün gece buraya bir veya birkaç kişi girmişler nerden baksan ürünlerin yarısını toplamışlar'' dedi. Öte yandan avokadonun yetiştirilmesi için büyük zorluklar çekildiğini söyleyen Öztürk, Avokadoların suyu var, gübresi var, dibinin otu var, purçu var, yevmiye ile gelen işçinin emeği var hiçbir şeye saygı duymuyorsan bile emeğe saygı duy şeklinde konuştu. Sadece Yeniköy mahallesinde bu tür hırsızlıkların olmadığını ifade eden Veysel Öztürk, Mahmutlardan, Kargıcak'tan Anamur'dan meyveler sebzeler çalınıyor biz insanoğlu böyle olmamalıyız diyerek hırsızlığa karşı gerekli önlemleri alacağını söyledi.

AW328197_05

Öte yandan aynı mahallede üreticilik yapan Ahmet Satış, komşuların bahçelerinde yaşanan hırsızlıklardan dolayı tam olmamış avokadoları toplayıp yarı fiyatına sattığını söyledi. Fiyatların üreticide düşük marketlerde ise pahalı olduğunu dile getiren Avokado üreticisi Mehmet Kaplan ‘'Avokado, üreticide 15 pazarda, marketlerde tanesi 60 lira bu çok büyük haksızlık ve adaletsizlik, her ilçede Ziraat Odası Başkanı var bu durumun takipçisi olmasını istiyorum'' şeklinde konuştu.

AW328197_06

ÜRETİCİ GECE NÖBETTE

Alanya da Avokado hırsızlığının artması üreticinin gece uykularını kaçırdı. Özvadi Mahallesinde 2 bin 500 adet avokado ağacı olduğunu dile getiren Orhan Metin "Avokado üretimine başladık, bunun için öncelikle kameramız, kenar duvarlarımız, jiletli tellerimiz, ile önlem aldık. Hemen hemen her gün hırsızlık yaşanıyor, yakalınca da çokta cezası yok ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyorlar, o yüzden böyle bir önlem aldık çevre duvarlarımız, çitlerimiz, jiletli tellerimiz, kamera sistemimiz bunlar caydırıcı önlemlerimizden birkaç tanesi'' dedi. Üreticiler ürünlerinin çalınmaması için gece gündüz nöbet tutarak meyvelerini korumaya çalışıyor.

iStock-626061676

Öte yandan hırsızlar ile mücadele kapsamında maliyeti yüksek olmasına rağmen 7 metre yüksekliğinde, üreticinin kenar duvarı yaptırması gelebilecek olan hırsızlarında gözünü korkutuyor.

GECE KÖPEKLİ DEVRİYE

Avokado bahçesinde gece hırsızlara karşı köpek ile devriye gezen Ramazan Ulan, "Gece, avokado hırsızlığından dolayı gece gündüz devriye atıyoruz, akşam artık köpekler ile gezmeye başladık" dedi.

iStock-1317518621

FİYATLAR KISA ZAMANDA KENDİNİ TOPARLAR

Avokado fiyatları hakkında konuşan Orhan Metin, Fiyatlar girişi aslında çok güzeldi 37-80 hatta 40 bandında başladı, ama havaların sıcak gitmesi yaz sıcaklığının uzun sürmesi nedeniyle meyveler dalında olmaya başladı, birazda gecikmeden dolayı dökülmeler başladı, hasat yapılmak zorunda kaldığı için biraz düştü, kısa zamanda fiyatlar kendini toparlar ifadesini kullandı.
Avokado meyvesi yetiştiricilerinin tek derdi hırsızlığın önlenebilmesi ve düşen fiyatların tekrardan yükselişe geçmesi olduğunu söyleyebiliriz.

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hırsız köpek Avokado tel
En Çok Okunan Haberler
'Etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli bu maaşı alacak...

'Etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli bu maaşı alacak...

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Fiyatıyla beraber hırsızlık vakaları da arttı!

Fiyatıyla beraber hırsızlık vakaları da arttı!

Manisa’da ‘Devlet Bahçeli’ krizi! Kent meydanının ismi değiştirildi…

Manisa’da ‘Devlet Bahçeli’ krizi! Kent meydanının ismi değiştirildi…

Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.