Metrelerce uçurumda yürüyüp, Tanrı'yla konuşmak için oraya gidiyorlar!

Yaşlıların dahi büyük bir sabırla tırmandığı Ashetan Maryam Manastırının bu denli yüksekte olmasının sebebi ise ibadet eden kişilerin kendini burada Tanrı'ya daha yakın hissetmeleri. Turistlerin de büyük ilgi gösterdiği manastır, ziyaretçilerine Lalibela kasabasını yüzlerce metre yukarıdan seyretme fırsatı da sunuyor.

İbadet etmek için 3 bin 100 metreye tırmanıyorlar

Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, 13. yüzyılda inşa edilen ve yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikteki Ashetan Maryam Manastırı’nda ibadet etmek için yüzlerce metre yol katediyor.

Amhara eyaletinin Lalibela kasabasında Abune Yusuf Dağı’nın tepelerinden birinde 13. yüzyılda kurulan Ashetan Maryam Manastırı, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikte bulunuyor.

Kara yoluyla gitmenin imkansız olduğu ve bugün kilise işlevi de gören manastıra ulaşmak için uçurumun kenarına yapılmış ince bir yolda 400 metre yolculuk etmek gerekiyor.

13. yüzyılda Kral Gebre Meskel Lalibela’dan sonra hüküm süren Na'akueto La'ab tarafından yapılan manastır, halkın bölgede ibadet edebileceği tek dini mekan.

Yüzyıllardır süren geleneği devam ettiren çok sayıda papaz bu manastırda eğitim alıyor. Papazların hepsi bu dağın tepesinde “Tanrı'ya daha yakın” olduklarına inanıyor.

Lalibela kasabasını yüzlerce metre yukarıdan seyretme fırsatı veren mekan, yabancı ve yerli turistler tarafından da ilgi görüyor.

'EFENDİMİZLE KONUŞUYORUZ' Burada yaşayan papazlardan Saliye Samhain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, manastırı, ruhların ve inançların açığa çıkarıldığı bir yer olarak gördüklerini söyledi.

Samhain, “Burada sadece Tanrı'yla, efendimizle konuşuyoruz. Merhamet için ona yalvarıyoruz. Tanrı'ya daha yakın olduğumuzu hissediyoruz.” dedi.

Kayaların oyularak yapıldığı bu manastırın kasabada yer altına inşa edilen ve dünya mirası listesinde bulunan 11 kiliseyi yapan Kral Lalibela’nın yeğeni Na'akueto La'ab tarafından inşa edildiğini belirten Samhain, inşanın 40 gün sürdüğünü dile getirdi.

30 yaşındaki papaz Demeka Melaku, bu tepeye tırmanmalarının sırrının inançlarına bağlılık olduğunu ifade ederek “Tüm yıl boyunca burada olmak zorundayız.” diye konuştu.

Manastırda sürekli dua ederek ve İncil okuyarak vakit geçirdiklerini söyleyen Melaku, 'Özellikle cumartesi günleri buradayız. Ruhlarımızı Tanrı'ya ve Hz. Meryem’e veriyoruz.' dedi.

SECDE EDİP AF DİLİYORLAR Yaşlıların dahi büyük bir sabırla tırmandığı Ashetan Maryam Manastırı pazar günleri özel ayinlere ev sahipliği yapıyor. Şafak sökmeden toplanan kilise cemaati, ayinler sırasında İncil okuyup toplu dualar ediyor.