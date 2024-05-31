Metrelerce yükseklikte! Sabah saatlerinde... O ilde hortum oluştu

Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde metrelerce yükseklikte bir hortum oluştu. Meydana gelen hortumda can kaybı ve maddi hasar olmadığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





