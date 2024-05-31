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  4. Metrelerce yükseklikte! Sabah saatlerinde... O ilde hortum oluştu

Metrelerce yükseklikte! Sabah saatlerinde... O ilde hortum oluştu

31.05.2024 12:27
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrelerce yükseklikte! Sabah saatlerinde... O ilde hortum oluştu

Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde metrelerce yükseklikte bir hortum oluştu. Meydana gelen hortumda can kaybı ve maddi hasar olmadığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Mardin Hortum
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