Metrelerce yükseklikte! Sabah saatlerinde... O ilde hortum oluştu

Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde metrelerce yükseklikte bir hortum oluştu. Meydana gelen hortumda can kaybı ve maddi hasar olmadığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.