HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Metrelerce yükseklikten üstüne düştüğü inşaat demiri omzuna saplandı! İnşaatta feci olay: Bağrışmaları duyan koşarak geldi

Metrelerce yükseklikten üstüne düştüğü inşaat demiri omzuna saplandı! İnşaatta feci olay: Bağrışmaları duyan koşarak geldi

26.07.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çalışan 45 yaşındaki inşaat işçisi Durbaba Kara'nın başına dün son derece talihsiz bir olay geldi. Dengesini kaybeden Kara metrelerce yükseklikten inşaat demirinin üstüne düştü, inşaat demiri Kara'nın koltuk altından saplandı. Bu sırada yan tarafta boya-badana işi yapan gençler de bağrışmaları duyunca koşarak olay yerine geldi. O gençlerden biri Kara için "Galiba adamın omzundan demir girmişti. Adam yürüyemez haldeydi" dedi.

Metrelerce yükseklikten üstüne düştüğü inşaat demiri omzuna saplandı! İnşaatta feci olay: Bağrışmaları duyan koşarak geldi

İstanbul'un Emirgan semtindeki inşaatta düştükten sonra omzuna demir saplanan Durbaba Kara özel hastaneye kaldırıldı. Kara'nın bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

6b42982b-c958-4fce-b673-f8d0ee2c982c

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Emirgan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaatta işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Durbaba Kara, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşen Kara’ya ise koltuk altından giren bir inşaat demiri saplandı.

476cdd7a-17ea-4d66-aa59-d31f1d250a38

Olayın ardından meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirine saplanan Kara’yı yaptığı ilk müdahalenin ardından demirle birlikte Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

b5a9d129-f2ec-4ab6-b1c8-1d1a7d5bc739

Kara'nın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

00b01fd2-56bb-4e3f-82ca-371b888cd229

“OMZUNDAN DEMİR GİRMİŞTİ, YÜRÜYEMEZ HALDEYDİ”

Olayla ilgili konuşan bir genç, “Biz içeride çalışırken birden bağrışmalar çıktı. Biz de dışarı çıktık, buraya geldik. İçeriye girmemize izin vermediler. Galiba adamın omzundan demir girmişti. Adam yürüyemez haldeydi. Sonra ambulans ve polis ekipleri gelip alıp götürdüler. Bizim görmemize izin vermediler. Biz de yan tarafta boya - badana işi yapıyorduk” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığı! O teröristler yakalandı

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığı! O teröristler yakalandı

 AK Parti'nin yerel seçim hazırlığında 'yeni parti' detayı!

AK Parti'nin yerel seçim hazırlığında 'yeni parti' detayı!

Adana'daki 5.5'lik depremden sonra açıkladı! İstanbul için çarpıcı sözler

Adana'daki 5.5'lik depremden sonra açıkladı! İstanbul için çarpıcı sözler

 Memurun maaş zammında geri sayım! İşte masadaki rakamlar...

Memurun maaş zammında geri sayım! İşte masadaki rakamlar...

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcak çarpmasını önlemek için bunları tüketin! Sıcak çarpmasını önlemek için bunları tüketin!
'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi
Kuduzdan ölümde ihmal iddiası!Kuduzdan ölümde ihmal iddiası!
Anahtar Kelimeler:
İşçi inşaat demiri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Aralarında 16 yaş fark ama... “Hangisi anne hangisi kızı?”

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.