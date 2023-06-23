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  4. Metrelerce yükseklikten yola uçtu, alkol testini duyunca çılgına döndü!

Metrelerce yükseklikten yola uçtu, alkol testini duyunca çılgına döndü!

23.06.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, minibüsüyle kavşaktan uçan ve hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan sürücü Göksel Yamaç, kendisine alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine saldırınca gözaltına alındı.

Metrelerce yükseklikten yola uçtu, alkol testini duyunca çılgına döndü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kavşaktan uçan minibüsün sürücüsü, alkol testi yapmak isteyen polislere saldırdı.

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Kaza, saat 17.20 sıralarında Fatih Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Göksel Yamaç yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir bariyerlerini kırıp, beton bloklarla birlikte yola uçtu. F.M. (36) yönetimindeki otomobil de önüne düşen minibüse çarptı.

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Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Yamaç, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

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Yamaç, olay yerine gelen yakınlarıyla birlikte kendine alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Sürücü Yamaç, polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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trafik kazası Manisa

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