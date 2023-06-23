Metrelerce yükseklikten yola uçtu, alkol testini duyunca çılgına döndü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kavşaktan uçan minibüsün sürücüsü, alkol testi yapmak isteyen polislere saldırdı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Fatih Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Göksel Yamaç yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir bariyerlerini kırıp, beton bloklarla birlikte yola uçtu. F.M. (36) yönetimindeki otomobil de önüne düşen minibüse çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Yamaç, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yamaç, olay yerine gelen yakınlarıyla birlikte kendine alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Sürücü Yamaç, polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

