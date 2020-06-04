HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metrelerce yüksekten nasıl düştüğü merak konusu oldu

Metrelerce yüksekten nasıl düştüğü merak konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 19:46 | Son Güncelleme

Bodrum’da 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarılan şahsın dere yatağına nasıl düştüğü ise merak konusu oldu.

Olay, Konacık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerindeki derenin istinat duvarı üzerinde oturan 60 yaşındaki İzzet Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

Yüzükoyun dere yatağında kalan Şahin, düştüğü yerden kalkamadı. Bir süre sonra dere yatağı üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş, yaralıyı fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, vatandaşların getirdiği seyyar merdivenle dere yatağına indi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan İzzet Şahin, sağlıkçılar, polis ve vatandaşlarca dere yatağından ambulansa alındı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Şahin’in dere yatağına ne zaman düştüğü ve nasıl düştüğü ise merak konusu oldu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındıGeri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı
1/

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

Panseksüellik itirafıyla gündem oldu!

Panseksüellik itirafıyla gündem oldu!

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Başa dönebiliriz

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

Diğer Haberler
Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

Maske gerginliği! Ters kelepçe takılarak gözaltına alındı

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 630'a yükseldi

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Karabük'te 8 günde pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

Bir ilimizde vaka sayısı yeniden artıyor!

Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı

Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı

Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü

12 yıl önce öldürülmüştü! Özel ekip 9 aylık çalışma ile yakaladı

Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma

İğrenç konuşmalara soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.