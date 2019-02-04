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Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Konya'daki Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliği vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Doğasever ve dağcıların keyifli anlar geçirmesini sağlayan etkinlikte belirlenen güzergahta yürüyüş gerçekleştirdi. Yol boyunca farklı noktalara da uğrayan doğaseverler 3,5 kilometrelik tırmanış sonrası zirveye ulaştı.

1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı ile örtülü güzergahta yaban hayvanları için de bolca besin bırakıldı. Her yıl Şubat aylarının ilk haftasında gerçekleştirilen etkinlik bu yıl 8. kez düzenlendi. Geleneksel hale gelen etkinliğe toplam 106 kişi katıldı.

Kar üzerinde doğa yürüyüşü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılar kayak keyfi de yaşadı. Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Huğlu Dikenli Tepe Kar Yürüyüşü Etkinliğine doğaseverler ve dağcılar yoğun ilgi gösterdi.
Beyşehir ve Huğlu’nun yanı sıra Konya, Ankara ve Seydişehir bölgesinden doğaseverler ile Mevlana Dağcılık Kulübü üyesi dağcıların da yer aldığı etkinlikte önce yüksekliği yer yer 1,5 metreye ulaşan kar örtüsü üzerinde yürüyüş gerçekleştirilen katılımcılar, ardından bin 800 metre rakıma sahip Dikenli Tepe’ye ulaştığında kayak yapmanın keyfini de yaşadı.
Etkinlik için buluşma noktaları olan Huğlu Mahallesi meydanında toplanan katılımcılar, beyaz örtü üzerinde 3,5 kilometrelik tırmanışla zirveye ulaştı. Katılımcılar, Doğa yürüyüşü esnasında güzergah üzerindeki değişik noktalara yanlarında getirdikleri ekmekleri de yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacı için bıraktı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, her yıl Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirdikleri ve artık geleneksel hale getirdikleri kar yürüyüşü etkinliğinin bu yıl sekizincisini düzenlediklerini belirterek, gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.
Büyükkafalı, etkinliğe ilçe ve il dışından da gelen doğasever ve dağcıların da aralarında olduğu toplam 106 kişinin katıldığını sözlerine ekledi.
Doğa yürüyüşü etkinliği 3,5 kilometrelik iniş yürüyüşünün ardından son buldu.
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Anahtar Kelimeler:
Konya kar

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