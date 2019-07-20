Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının cezaevi binasına sıçramaması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Metris Cezaevi \u00f6n\u00fcnde askeriyeye ait otluk alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Yang\u0131n\u0131n cezaevi binas\u0131na s\u0131\u00e7ramamas\u0131 i\u00e7in itfaiye ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.2019\u2019un en seksi kad\u0131n\u0131 se\u00e7ildi! G\u00fczellik s\u0131rr\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131Kazada \u00f6len e\u015fini su\u00e7lu edilmesini kabul etmeyip olay\u0131n ayd\u0131nlanmas\u0131n\u0131 istiyorUyu\u015fturucu \u015f\u00fcphesiyle \u00f6l\u00fcm
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