Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -1

H\u00fcseyin CO\u015eKUN - \u0130stanbul DHA - METR\u0130S Cezaevi yan\u0131nda bulunan askeri alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Otluk alan\u0131n tutu\u015fmas\u0131 sonucu \u00e7\u0131kan yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNERPlajlarda bu sa\u00e7lar \u00e7ok moda!\u0130tfaiyenin seferber oldu\u011fu g\u00fcvercin, mahsur kald\u0131\u011f\u0131 balkondan \u00e7\u0131kamamakta inat ettiBaraj g\u00f6l\u00fcndeki \u00f6l\u00fc bal\u0131klar toplan\u0131p, g\u00f6m\u00fcld\u00fc
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