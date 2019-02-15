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Metris Cezaevi’nde çıkan yangınla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

Metris Cezaevi’nde çıkan yangınla ilgili yetkililer tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Metris Cezaevi’nde çıkan yangınla ilgili yetkililer tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır” denildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 4 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Metris Cezaevi’nde akşam saatlerinde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtildi. Ayrıca kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 4 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Açıklamanın tam metni ise şöyle:
“Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”
Öte yandan, yangın haberini alan mahkumların yakınları cezaevine geldi. Bazı mahkum yakınlarının cezaevinin önünde beklediği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise cezaevine girerek incelemelerde bulundu.

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