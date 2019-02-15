METRİS CEZAEVİ'NDE HAREKETLİLİK(1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA
Metris cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Olay yerinden görüntüler
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler
Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı
O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir!
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum