METRİS CEZAEVİ'NDE YANGIN HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU -Cemil ÖZDEMİR-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, cezaevinde geniş güvenlik önlemi alındı. Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı bir koğuşta saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yangın FETÖ, terör örgütü PKK ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahkumların kaldığı T1 koğuşunda meydana geldi. Cezaevi çevresinde Özel Harekat ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Cezaevine kısa sürede 6 itfaiye ve 2 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında 27 mahkum dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen mahkumlar tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Cezaevine, itfaiye ve ambulans sevk edilirken çevrede özel harekat polisleri önlem aldı. Yangın sırasında bazı mahkumların dumandan etkilendiği kaydedildi. Yangının itafiyenin müdahelesiyle kontrol altına alındı.

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİNE GELDİ

Öte yandan yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.

BAŞSAVCILIKTAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada,

"Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.