Metris Cezaevi'nde yangın hareketliliği (2)

Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA-METRİS Cezaevi'nde yangın hareketliliği yaşanıyor.
Edilen bilgiye göre Metris Cezaevi'nde bir koğuşta saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Cezaevine, itfaiye ve ambulans sevk edilirken çevrede özel harekat polisleri önlem aldı. Yangın sırasında bazı mahkumların dumandan etkilendiği kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığı belirtilerken olay yerinde inceleme devam ediyor.
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