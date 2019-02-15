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METRİS CEZAEVİ'NDEKİ YANGINDA 27 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:13 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 27 mahkum dumandan etkilendi.
Metris Cezaevi'nde yangın hareketliliği yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevi'nde; FETÖ, terör örgütü PKK ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahkumların kaldığı T1 koğuşunda saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevi çevresinde Özel Harekat ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Cezaevine kısa sürede 6 itfaiye ve 2 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında 27 mahkum dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen mahkumlar tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

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