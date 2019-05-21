Metris Kavşağı bağlantı ve yan yol çalışmalarında sona gelindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı’nda sona gelindi. Çalışmalar kapsamına, eski yaya üst geçidi sökülerek yerine yeni üst geçit monte edilecek. 11 gün sürecek çalışmalar boyunca trafik 23.00-06.00 arasında tek şeritten sağlanacak. Çalışmalara bu gece itibariyle başlanıyor.

TEM Otoyolu Sultangazi ve Habipler-Arnavutköy bağlantısı yönünde oluşan araç trafik yoğunluğunu azaltacak TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı’nda sona gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların son aşamasında 85 metre uzunluğundaki eski yaya üst geçidi kaldırılarak yerine yeni çelik yaya üst geçidi monte edilecek.

Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi ile Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ni birbirine bağlayan, eski yaya üst geçidinin sökümüne bu gece 23.00’te başlanacak. Söküm çalışmaları 3 gün boyunca sürecek. Çalışmalar, trafiğin olumsuz etkilenmemesi adına gece 23.00 ile sabah 06.00 arasında devam edecek.

Söküm çalışmalarının tamamlanmasının akabinde, 80 metre uzunluğundaki yeni çelik yaya yolu köprüsünün montesine başlanacak. Yeni yaya yolu köprüsünün monte çalışmalarının 8 günde tamamlanması planlanıyor. Böylece, eski ve yeni köprünün söküm ve kurulum işlemlerinin tamamlanmasıyla, kurulumu sağlanan yeni çelik yaya köprüsü yaya trafiğine açılacak. 11 gün sürecek çalışma süresince trafik akışı 23.00-06.00 saatleri arasında tek şerit üzerinden sağlanacak.