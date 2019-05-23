HABER

Metris Kavşağında bağlantı ve yan yol çalışmalarında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 04:28 | Son Güncelleme

Yapımı devam eden TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü Kavşak inşaatında çalışmalar sona gelinirken, eski üst geçit söküldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü Kavşak çalışmaları sürüyor.

Yapımı devam eden TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü Kavşak inşaatında çalışmalar sona gelinirken, eski üst geçit söküldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından TEM Otoyolu-Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yan Yol ve Köprülü Kavşak çalışmaları sürüyor. Sona gelinen çalışmalarda eski yaya geçit sökme işlemleri başladı. Sökülen eski yaya geçidinin yerine yeni üst geçit monte edilecek. 11 gün sürecek çalışmalar boyunca trafik 23.00-06.00 arasında tek şeritten sağlanıyor.
TEM Otoyolu Sultangazi ve Habipler-Arnavutköy bağlantısı yönünde oluşan araç trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen kavşakta son aşama olan 85 metre uzunluğundaki eski yaya üstgeçidinin bir kısmı kaldırıldı. Üst geçidin yerine yeni çelik yaya üst geçidi monte edilecek.
3 günde söküm, 8 günde monte çalışmaları sürecek
Dün gece itibariyle başlanan söküm çalışmaları 3 gün boyunca sürecek. Çalışmalar, trafiğin olumsuz etkilenmemesi amacıyla 23.00 ile sabah 06:00 arasında devam edecek. Eski yaya üst geçit söküldükten sonra yerine 80 metre uzunluğundaki yeni çelik yaya yolu köprüsü monte edilecek. Yeni yaya yolu köprüsünün monte çalışmalarının 8 günde tamamlanması planlanıyor.
Böylece, eski ve yeni köprünün söküm ve kurulum işlemlerinin tamamlanmasıyla, kurulumu sağlanan yeni çelik üst geçit yaya trafiğine açılacak.11 gün sürecek çalışma süresince trafik akışı 23.00-06.00 saatleri arasında tek şerit üzerinden sağlanacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki 23 Ekim 2017 tarihli Protokole istinaden yapılan çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; Kuzey-Güney istikametinde toplam 4 bin 500 metre yan yol, TEM Otoyolu üzerinden dönüşü sağlayacak 120 metre uzunluğunda,15 metre genişliğinde, çift şeritli araç dönüş/geçiş köprüsü yapılıyor.
Metris Köprülü Kavşak ve yan yol inşaatları tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu-Metris Kavşağı, Sultangazi ve Habipler-Arnavutköy bağlantısı yönünde oluşan araç trafik yoğunluğunun ise azalması hedefleniyor.
Ayrıca, Edirne istikametinden gelen ve Ankara istikametine giden araçların Sultangazi, Arnavutköy istikametine girişleri yan yol yapılarak sağlanacak. Araç Dönüş Köprüsü ve Yan Yolların önümüzdeki 1 ay içinde tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşıSınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı
9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.