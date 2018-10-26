Metro 2033 tamamen ücretsiz oldu!

Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin aynı adlı romanından uyarlanan popüler oyun Metro 2033, bir süreliğine ücretsiz hale geldi. Steam üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek Metro 2033, bu serinin ilk oyunuydu.

4A Games tarafından geliştirilen oyun, 2010 yılında Metro 2033 ile başlamıştı. Serinin ilk oyunu olan Metro 2033, Steam üzerinden 26 Ekim 2018 saat 20:00'a kadar ücretsiz olarak edinilebiliyor. Oyunu bu saate kadar Steam kütüphanenize eklediğinizde sahip olacaksınız. Eğer bu oyunu beğeniyor ve oynamak istiyorsanız ilgili sayfa linkine tıklayarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunun konusuna bakacak olursak karanlık bir gelecekte parçalanmış Moskova metrosunda geçen Metro 2033, insanlığın kaderinin ellerinizde olduğu yer altında geçen bir hayatta kalma macerası sunuyor.

Kaynak: Teknolojioku

