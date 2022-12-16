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Metro City AVM'de neden yangın çıktı? Metro City AVM yangınında son durum ne, söndürüldü mü?

16.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Beşiktaş bulunan Metro City AVM'de yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Bu haberin ardından Metro City AVM'de neden yangın çıktı? Metro City AVM yangınında son durum ne, söndürüldü mü? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar..

Metro City AVM'de neden yangın çıktı? Metro City AVM yangınında son durum ne, söndürüldü mü?

İstanbul Levent'teki Metrocity AVM'de yangın çıktığı bilgisi geldi. Yangının AVM'nin çatısında başladığı öğrenilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Peki, Metro City AVM'de neden yangın çıktı? Metro City AVM yangınında son durum ne, söndürüldü mü?

METRO CİTY AVM'DE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının AVM'nin çatısında başladığı öğrenilirken nedeni ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında gelişmeler geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki AVM bölümü yanmakta. Beşiktaş itfaiye ekibimiz olay yerinde. Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakirköy ve Sultangazi itfaiye ekiplerimiz olay yerine seyir halinde.

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METRO CİTY AVM YANGININDA SON DURUM!

Metrocity AVM'de çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. AVM'de tahliyeler devam ederken, takviye ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için trafik açılmaya çalışılıyor.


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