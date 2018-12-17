Metro Exodus beklenenden önce çıkacak

Oyun geliştirmek son derece meşakkatli bir iş. Basit bir oyun geliştirilirken bile pek çok sorunla karşılaşılabiliyor. Eğer geliştirilen oyunda online dinamikler de mevcutsa, karşılaşılan sorun sayısı da bir anda çığ gibi büyüyor. İşte tam olarak da bu yüzden çıkış tarihi açıklanan yapımlar zaman zaman ertelemelere maruz kalabiliyorlar. Örneğin geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunulması beklenen BF5, ufak bir ertelemeyle Kasım ayında satışa sunulmuştu.

Her ne kadar çok nadir de olsa, bazen oyunlar çıkış tarihinden erken de satışa sunulabiliyor. Bu duruma son örnek ise Metro Exodus oldu. Normal şartlarda 22 Şubat’ta raflardaki yerini alması beklenen yapımın çıkış tarihi öne alındı.

Oyunun geliştiricisi olan 4A Games tarafından yapılan açıklamada Metro Exodus’un gold statüsüne ulaştığı yani yapım aşamasının sona erdiği belirtildi. Gold statüsüne ulaşan yapımın beklenenden bir hafta önce, 15 Şubat’ta raflardaki yerini alacağı açıklandı.

Duyuruyla birlikte oyun için yaklaşık olarak 1.5 dakika uzunluğunda yeni bir video da yayınlandı. Dilerseniz bahse konu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Serinin 3. oyunu olan Metro Exodus’ta karanlık tünellerden çıkarak, gün ışığına merhaba diyeceğiz. Oyun PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

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