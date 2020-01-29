Metro Exodus heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

PlayStation 3 dönemine kadar her şey çok güzeldi. Bir oyunu aldıktan sonra bitirip rafa kaldırırdınız ve silerdiniz. Ancak yeni yapımlar maalesef ki öyle değil. 15 Şubat 2019 tarihinde çıkan Metro Exodus, oyunun üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yeni hikaye DLC paketini duyurdu. Metro Exodus Sam’s Story DLC olarak geçen bu ek paket ile Moskova büyük elçiliğinde ABD deniz piyadesi olarak görev yapan Sam’in hikayesini oynayacağız.
11 Şubat 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak olan DLC paketinin uzun bir deneyim sunması bekleniyor. Benim gibi oyunu çıktığı dönem yani 1 yıl önce oynamış olanlar için DLC paketleri bazen ızdırap olabiliyor. Oyunun mekaniklerini veya konusunu unutmuş olabiliyorsunuz. Tekrardan aynı şeyleri öğrenmek, her gün yeni içeriğin çıktığı zamanımızda angarya gelebiliyor.
Oyunun tam hikayesini vermeden gelir yöntemi olarak hikayeleri DLC ile satma devri hiç bir zaman bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü oyuncular merak edip yine bu DLC’leri satın almaya devam edecek.
Son olarak Xbox Game Pass sisteminde yer alan Metro Exodus’un sadece genişleme paketini alarak bu DLC’yi Xbox One’da oynayabileceğinizi belirtelim.
Bombalar düşmeden önce Moskova büyük elçiliğinde ABD deniz piyadesi olarak görev yapan Sam, uzun zamandır vatanına dönme, belki de ailesini hayatta bulma hayalleri kuruyordu. Umut, Metro’nun karanlık tünellerinde imkânsız görünüyordu ancak Spartalılar, Moskova’nın savaştan sonra hayatta kalan tek şehir olmadığını keşfettiklerinde umut etmenin artık aptal gibi hissettirmediğini anladılar.
Sam, Vladivostok’un tsunamiden dolayı harabeye dönmüş limanları, yıkılmış endüstri binaları ve çökmekte olan yerleşim bölgelerine giderek ABD’ye geri dönüş yolunu bulmak için Aurora’dan uzaklaşmaktadır. Yolculuğunu tamamlamak için Sam, çevresinin beklediğinden daha zorlu çıktığını fark ettiğinde hayatta kalmak için şimdiye kadar öğrendiği her taktiğe ihtiyacını olduğunu keşfedecek.
Oyuncular, kıyamet sonrası Rusya’nın çorak arazisinde yepyeni bir yolculuğa çıktıklarında Vladivostok’un kum havuzunda Sam’in yolunu açacaklar