Metro Exodus heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

PlayStation 3 dönemine kadar her şey çok güzeldi. Bir oyunu aldıktan sonra bitirip rafa kaldırırdınız ve silerdiniz. Ancak yeni yapımlar maalesef ki öyle değil. 15 Şubat 2019 tarihinde çıkan Metro Exodus, oyunun üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yeni hikaye DLC paketini duyurdu. Metro Exodus Sam’s Story DLC olarak geçen bu ek paket ile Moskova büyük elçiliğinde ABD deniz piyadesi olarak görev yapan Sam’in hikayesini oynayacağız.

11 Şubat 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak olan DLC paketinin uzun bir deneyim sunması bekleniyor. Benim gibi oyunu çıktığı dönem yani 1 yıl önce oynamış olanlar için DLC paketleri bazen ızdırap olabiliyor. Oyunun mekaniklerini veya konusunu unutmuş olabiliyorsunuz. Tekrardan aynı şeyleri öğrenmek, her gün yeni içeriğin çıktığı zamanımızda angarya gelebiliyor.

Oyunun tam hikayesini vermeden gelir yöntemi olarak hikayeleri DLC ile satma devri hiç bir zaman bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü oyuncular merak edip yine bu DLC’leri satın almaya devam edecek.