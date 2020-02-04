Metro Exodus İçin Yeni DLC Yolda

11 Şubat, büyük gün. Sam’s Story olarak öne çıkacak DLC, Metro Exodus’un yeni hikayesini gözler önüne serecek. Adından da anlayacağımız üzere Sam isimli bir kahraman, hikayemizin yıldızı olacak. Onun yolculuğu, onu yeni mutant varyasyonların ziyafet çekecek bir şeyler aradığı Vladivostok’un hain sokakları ve limanlarından geçiyor.

4A Games’in açıklamasına göre Sam’s Story, saatlerce oynanabilirlik ve yeni karakterler ile silahlarla dolu bir hikaye sunacak. Ayrıca “geniş bir hayatta kalma seviyesi”ni gözler önüne serecek.

Sam’s Story PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia’da aynı anda piyasaya çıkacak. Bu, Metro Exodus için ikinci DLC. İlki Two Colonels’tu ve geçen Ağustos ayında çıkmıştı.

Dragon Ball Z: Kakarot İnceleme

