Metro Exodus konsol fiyatları cep yakıyor

Metro serisinin devam oyunu Metro Exodus ön siparişe sunuldu. Hatırlanacağı üzere 4A Games, serinin 3. oyunu için E3 2018’te heyecan verici bir sunum gerçekleştirmişti. Arytom ver arkadaşlarının karanlık tünellerden çıkarak, Rusya’ya doğru yola koyuldukları yapımda yine soluksuz takip edeceğimiz bir macera bizleri bekliyor olacak.

Deep Silver, 22 Şubat 2019’da satışa sunacağı Metro Exodus için ön sipariş startını biraz erken verdi. Oyunun çıkışına henüz 6 aylık bir süre olmasına karşın, Metro serisinin devam oyunu şimdiden ön sipariş sayfalarındaki yerini aldı.

Oyunun PlayStation Store’daki standart sürümü 299TL’den, Xbox Store’daki standart sürümü 180 TL’den, Steam’deki standart sürümü ise 89 TL’den satışa sunuldu.

Görüldüğü üzere üç platform arasında da önemli fiyat farklılıkları mevcut. Özellikle PS4 ve PC arasında adeta bir uçurum söz konusu. Keza bu fark oyunun Gold Edition sürümünde iyiden iyiye zirveye ulaşıyor.

PS4 için Gold Edition sürümü 429TL’den listelenirken, aynı sürümün Steam fiyatı yalnızca 123TL. Xbox Store fiyatı ise 267.50TL.

Açık konuşmak gerekirse, Steam fiyatlarının son derece uygun olduğunu söyleyebiliriz. Hatta insan “acaba bu fiyatlarda bir yanlışlık olabilir mi?” diye de düşünmüyor değil.

Bixby ve sundukları

