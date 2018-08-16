Metro Exodus ön siparişe açıldı! Bu fiyata kaçmaz

Oyun fiyatlarının oldukça uçuk olduğu bu dönemde ön siparişe açılan Metro Exodus, ön sipariş fiyatı ile oyuncuları fazlasıyla sevindirecek gibi duruyor.
Geçtiğimiz saatlerde ön siparişe açılan Metro Exodus, an itibari ile sadece 89 TL fiyatı etiketi ile oyuncuların beğenisine sunuldu. Evet yanlış okumadınız 89 TL, 289 TL değil. Rakamlarda bir yanlışlık yok yani.
Döviz kurunun oldukça yükseldiği bu günlerde oyuncuların en çok merak ettiği noktalardan birisi de oyun fiyatlarında yaşanacak olan artışlar. Bu konuda geçtiğimiz günler sizler için bir makale yazdım. ''Türkiye'de oyun fiyatları nereye gidiyor? Ne yapılması gerekiyor?'' üzerine kurulu olan bu yazımda, birkaç ufak püf noktaya değiniyorum. O yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Gelelim asıl konumuza;
Geçtiğimiz gün sizlere Steam'e zam gelebileceğini aktarmıştık. İşte tam da bu karmaşık dönemde ön siparişe açılan Metro Exodus, sadece 89 TL ile satışa çıktı ve bizleri fazlasıyla şaşırtmayı başardı.
Oyunun diğer platformlardaki fiyatlarına gelecek olursak;
PlayStation Store Standard Edition - 299,00 TL
PlayStation Store Gold Edition - 429,00 TL
Xbox Store Standard Edition - 180,00 TL
Xbox Store Gold Edition - 267,50 TL
Steam Standard Edition - 89,00 TL
Steam Gold Edition - 123,00 TL
Şimdi demek istediğimi anladınız değil mi? Ek olarak dünya genelinde seçili perakendecilerde sınırlı sayıda bulunacak ‘Aurora Limited Edition’ duyuruldu.
Bu sürümde oyunun bir adet kopyası, SteelBook, 32 sayfalık sanat kitabı ve Metro Exodus Expansion Pass bulunacak. Tüm bunlar Artyom ve arkadaşlarının kıyamet sonrası Rusya'da yolculuk yapmak için kullandıkları buharlı lokomotif The Aurora'dan esinlenen bir metal kutuda gelecek.
Bu özel paket için yayınlanan tanıtım videosuna da yukarıdaki oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
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