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Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 06:05 | Son Güncelleme

İzmir Narlıdere Kaymakamlık hattında devam eden metro inşaatında iş kazası meydana geldi. Olayda ağır yaralanan 1 işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 23.45 sıralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Hattı için yapılan metro inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında yardımcı eleman olduğu öğrenilen Şaban Ölmez'in kolu çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle raylara sıkıştı. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin Ölmez'in kolunun üzerinden geçmesi sonucu talihsiz işçinin kolu koptu.

İŞ ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ölmez, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ölmez'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, Ölmez'in hayatını kaybettiğini duyan iş arkadaşları da hastaneye gelerek büyük üzüntü yaşadı. Ölmez'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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