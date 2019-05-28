Metro inşaatında yangın

Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN'da Alibeyköy metro istasyonunda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Güzeltepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Kabataş - Mahmutbey metro hattının Alibeyköy istasyonundaki işçilerin kaldığı konteynerlerde 08.30 sıralarında yangın çıktı. Boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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