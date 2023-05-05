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Metro İstanbul'dan hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi

05.05.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, yarın Maltepe Etkinlik Alanı ve 7 Mayıs pazar günü de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak mitingler nedeniyle sefer düzenlemesi yapılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'dan hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, miting, konser ve maç gibi yoğun katılımlı tüm etkinliklerde, İstanbul Valiliği ve emniyeti ile koordinasyon halinde ek tedbirler ve özel sefer planlamaları yapıldığı aktarıldı.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda yarın yapılacak miting dolayısıyla M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın hafta içi yoğun saat düzeninde çalışacağı belirtilen açıklamada, "Kartal ve Küçükyalı istasyonlarımızdan aktarma yapılarak etkinlik alanına ulaşılabilecektir. M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı gün boyunca hafta içi düzeninde çalışacak, etkinlik alanına ulaşmak için Bostancı İstasyonu'ndan aktarma yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs pazar günü yapılacak etkinlik nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın da hafta içi yoğun saat düzenine ek olarak gerçekleştirilecek ring seferleri ile saatte 14 seferle yolcuların direkt olarak Atatürk Havalimanı İstasyonu'na ulaştırılacağı kaydedildi.

'VALİLİĞE GEREKLİ BARİYER VE EMNİYET PERSONELİ TALEPLERİ YAPILMIŞTIR'

Açıklamada, "Kapasiteyi aşan yolcu talebi olması durumunda istasyonlarda izdihamın önlenmesi ve seferlerde aksama yaşanmaması için bazı istasyonların dışında bariyerler kurularak yolcuların emniyet tarafından kontrollü şekilde istasyonlara alınması gerekmektedir. Bu konuda İstanbul Valiliğine gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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İstanbul metro

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