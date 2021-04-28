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Metro İstanbul seferlere tam kapanma düzenlemesi getirdi! İstanbul metro kaç saat açık? Tam kapanmada metro sefer saatleri nasıl?

28.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için İstanbul'daki metro seferlerinde düzenlemeler yapıldı. Peki, İstanbul metro kaç saat açık? Tam kapanmada metro sefer saatleri nasıl?

Metro İstanbul seferlere tam kapanma düzenlemesi getirdi! İstanbul metro kaç saat açık? Tam kapanmada metro sefer saatleri nasıl?

İstanbul'daki metro seferlerinde 'tam kapanma' düzenlemesine gidildi. Açıklama Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı. Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

METRO İSTANBUL AÇIKLAMA YAPTI

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

TAM KAPANMADA METRO SEFER SAATLERİ NASIL? KISITLAMADA HANGİ SEFERLER HİZMET VERECEK?

  • M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

  • M1B Yenikapı-Kirazlı

  • M2 Yenikapı-Hacıosman

  • M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

  • M4 Kadıköy-Tavşantepe

  • M5 Üsküdar-Çekmeköy

  • M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

  • T1 Kabataş-Bağcılar

  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam

  • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

KISITLAMADA HANGİ SEFERLER HİZMET VERMEYECEK?

  • M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

  • F1 Taksim-Kabataş füniküler,

  • T3 Kadıköy-Moda tramvay,

  • TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

  • TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik

hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.”

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