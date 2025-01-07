Metro istasyonu ringe döndü! Sosyal medya o anları konuşuyor... Omuz attın kavgası kamerada

Edinilen bilgiye göre, Davutdede Metro İstasyonunda iki kişi omuz atma meselesinden önce tartıştı ardından tekme tokat birbirine girdi. İstasyon içerisinde kavga eden şahısları Yıldırım Belediyesi'nin temizlik işlerinde çalışan bir görevli ayırdı.

METRO DURAĞINDA BOKS MAÇI GİBİ KAVGA

Kavga eden şahıslar yüzünden akşam saati evlerine gidebilmek için metro bekleyen vatandaşlarda bir süre tedirgin oldu.

Yaklaşık 3 dakika boyunca süren kavgayı ayırmak için sadece bir kişinin müdahil olması ise tepkiye yol açtı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hem kavga eden iki kişi hem de olaya sadece temizlik görevlisinin müdahale etmesi tepki çekti.

(İHA)