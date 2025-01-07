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  4. Metro istasyonu ringe döndü! Sosyal medya o anları konuşuyor... Omuz attın kavgası kamerada

Metro istasyonu ringe döndü! Sosyal medya o anları konuşuyor... Omuz attın kavgası kamerada

07.01.2025 11:16
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 11:16
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Bursa'da bir metro istasyonunda omuz atma meselesi yüzünden tartışan iki kişi istasyon içerisinde tekme tokat kavgaya tutuştu. Birbirine giren şahısları belediyenin temizlik görevlisi ayırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgiye göre, Davutdede Metro İstasyonunda iki kişi omuz atma meselesinden önce tartıştı ardından tekme tokat birbirine girdi. İstasyon içerisinde kavga eden şahısları Yıldırım Belediyesi'nin temizlik işlerinde çalışan bir görevli ayırdı.

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METRO DURAĞINDA BOKS MAÇI GİBİ KAVGA

Kavga eden şahıslar yüzünden akşam saati evlerine gidebilmek için metro bekleyen vatandaşlarda bir süre tedirgin oldu.

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Yaklaşık 3 dakika boyunca süren kavgayı ayırmak için sadece bir kişinin müdahil olması ise tepkiye yol açtı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hem kavga eden iki kişi hem de olaya sadece temizlik görevlisinin müdahale etmesi tepki çekti.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa metro kavga
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