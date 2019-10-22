HABER

Metro istasyonunda intihar -4

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti.

Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL (DHA) Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı bir süre kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından durak açılırken, Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normal seyrine döndü.

Olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre; durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Metro durağı kapatıldı. Ekipler durakta çalışma başlattı. Seferler bir süre Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından durak açılırken, seferler de normal seyrine döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normale dönmüş olup, Yenikapı-Hacıosman arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır." denildi.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
AFAD, Amasra Kalesi'nde kayaların çöktüğü bölgede inceleme yaptıAFAD, Amasra Kalesi'nde kayaların çöktüğü bölgede inceleme yaptı
Bu resimler okunuyorBu resimler okunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika: Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

FETÖ'den meslekten ihraç edilmişti! Tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Umut Coşkun'a acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.