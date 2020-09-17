HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metro istasyonunda intihar girişimi

Metro istasyonunda intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda bir kişi raylara atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda bir kişi raylara atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Metro seferleri durdurulurken olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin trenin altında kalan gence müdahalesi sürüyor.
Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir genç trenin geldiği sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Genç trenin altında kalırken metro istasyonundaki yolcular da tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Metro istasyonunun giriş çıkışları emniyet şeridi ile kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Sağlık ekiplerinin ağır yaralanan gence müdahalesi sürüyor.
Metroİstanbul’dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
İznik gölünde şoke eden görüntüİznik gölünde şoke eden görüntü
Maymunlu paylaşımlarıyla tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir? Maymunlu paylaşımlarıyla tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi
İznik gölünde şoke eden görüntü
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da nikahta arbede! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Yer: İstanbul! Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Yer: İstanbul! Çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.