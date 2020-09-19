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Metro istasyonunda korkunç anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda Iraklı bir gencin raylara atlayarak intihar etmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Olay geçtiğimiz gün Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda meydana gelmiş, raylara atlayan 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A.

Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda Iraklı bir gencin raylara atlayarak intihar etmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay geçtiğimiz gün Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda meydana gelmiş, raylara atlayan 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. metronun geldiği sırada raylara atlayarak intihar etmişti.
Metro istasyonunda yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde peronun başlangıcında bekleyen Iraklı genç, metronun gelmesiyle birlikte raylara atlıyor. Bu sırada olayı gören diğer yolcular büyük şok yaşıyor. İstasyona yanaşan metro durmaya çalışsa da Iraklı genç vagonun altında kalıyor.

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