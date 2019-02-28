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METRO İSTASYONUNDA RAYLARA DÜŞEN KİŞİ NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Raylara düşen kişi kurtarılarak hastaneye götürülürken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda saat 12.00 sıralarında Yenikapı yönünde bekleyen bir kişi metronun istasyona geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşerek, metronun altında kaldı. Metrodaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Yenikapı-Hacıosman Metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kişi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Metro İstanbul'un konu ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada Metro seferlerinin Atatürk Oto Sanayi İstasyonundan her iki yönde aktarmalı olarak devam edeceğini duyuruldu.

Görüntü Dökümü:
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-Metro istasyonundan görüntü
-Kapanan metro
-Duran Metrodan görüntü
-İstasyon görevlilerinden görüntü
-Metro istasyonunun dış görüntüsü
-Yaralının hastaneye getirilişi
-Genel ve detaylar

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