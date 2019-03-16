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Metro otopark inşaatındaki göçükte arama kurtarma çalışmaları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Halkapınar Semti'ndeki metro vagonları otoparkı inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalıp, hayatını kaybeden bekçiler Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi'nin (69) cesetlerinin çıkarılmasının ardından, arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Halkapınar Semti'ndeki metro vagonları otoparkı inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalıp, hayatını kaybeden bekçiler Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi'nin (69) cesetlerinin çıkarılmasının ardından, arama kurtarma çalışmaları sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan 2 katlı yer altı otoparkında, geçen çarşamba günü saat 03.42'de göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine, durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'a ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında dün (cuma) sabah saatlerinde Mehmet Ali Yalçın'ın, gece saatlerinde de Mehmet Çiftçi'nin cesetleri çıkarıldı. Göçük altında kalan iki kişinin cansız bedenlerinin çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Kızılay da ikram ve yemek stantları ile kurtarma çalışmalarını takip edenler için kurduğu çadırları toplamaya başladı. Arama kurtarma görevlileri de göçükten ayrıldı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlanan bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın bugün öğlende, Mehmet Çiftçi'nin ise ikindide kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği belirtildi.

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